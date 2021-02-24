91-летняя женщина вышла замуж за 73-летнего ухажера после десяти лет уговоров

Жительница Ямайки вышла замуж в свой 91-й день рождения. Как сообщает Daily Mirror, ее избранником стал 73-летний мужчина, который более десяти лет ухаживал за ней.

Эвелина Миддер-Уилсон (Evelina Meadder-Wilson) начала встречаться с фермером Калджентом Уилсоном (Calgent) после того, как он выходил ее после болезни. С тех пор мужчина периодически звал ее замуж, но, так как он заводил разговор об этом только тогда, когда был пьян, ямайка лишь смеялась и отвечала отказом.

Однако после десяти лет уговоров женщина изменила свое мнение. Родственники убедили Эвелину, что она действительно осчастливит Калджента своим согласием. Счастливый жених решил сыграть свадьбу в день рождения невесты. Внучка Эвелины сделала ей свадебный макияж и прическу.

«Он мой муж и моя компания. Когда достигаешь столь преклонного возраста, тебе нужен компаньон», — призналась невеста. Она добавила, что у них очень гармоничные отношения и они ни разу не ссорились за все десять лет.

Ранее сообщалось, что 80-летняя британка вышла замуж за 35-летнего араба и приняла ислам. Ее муж утверждает, что их брак был заключен исключительно по любви.