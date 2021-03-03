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Врач назвала необходимую толщину медицинской маски

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Фото: Pixabay.com

Медицинская маска должна быть толщиной в два или три слоя. Средства индивидуальной защиты такой толщины назвала эффективными высокопоставленный чиновник британского здравоохранения и врач Сьюзан Хопкинс, ее слова передает Daily Mail.

Она отметила, что чем больше слоев будет на маске, тем надежнее она защитит от распространения вируса. Хопкинс также уточнила, что власти Британии советуют носить одну многослойную маску, а не две, надетые друг на друга, как это часто делают в США.

С июля 2020 года в Британии маски необходимо носить во всех закрытых помещениях: в транспорте, магазинах и ресторанах. Исключение предоставляется лишь детям до 11 лет и людям с особыми медицинскими показаниями.

Ранее власти Чехии выпустили указ, по которому жителям республики с 25 февраля в местах скопления людей необходимо носить сразу по две маски. Министр здравоохранения страны Ян Блатны пояснил, что вместо двух масок можно будет носить респираторы без клапана выдоха, обладающие степенью защиты FFP2 или KN95.

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