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Соловьев призвал мать Собчак разобраться с дочерью

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Людмила Нарусова и Ксения Собчак
Людмила Нарусова и Ксения Собчак
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Телеведущий Владимир Соловьев призвал члена Совета Федерации Людмилу Нарусову, которая раскритиковала участников одиночных пикетов у здания Совфеда, разобраться со своей дочерью Ксенией Собчак. Пост, посвященный этому, он опубликовал в Instagram.

Соловьев опубликовал видео, в котором мать Собчак критически высказалась об одиночных пикетах и их участниках. «Сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой "неприятно", когда в ее поле зрения попадают участники одиночных пикетов, которых она назвала людьми "бомжового вида"», — подписал телеведущий.

За высказываниями сенатора в ролике следовала фотографии ее дочери Ксении Собчак, которая участвовала в одиночном пикете около Госдумы с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!». Снимок был сделан в 2018 году.

«Мама, разберитесь с дочерью!» — призвал Нарусову Соловьев.

Ранее Собчак обвинила Соловьева во лжи. По ее словам, телеведущий пообещал дать ей интервью в обмен на ее приход в эфир его YouTube-передачи. Несмотря на то что Собчак поучаствовала в его стримах, давать ей интервью он отказался, мотивировав это тем, что она много матерится.

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