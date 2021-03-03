Рианна снялась в белье собственного бренда и взволновала фанатов

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty и взволновала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

33-летнюю знаменитость засняли на шезлонге, расположенном посреди сада. Певица запечатлена в бюстгальтере и трусах мятного оттенка с цветочным принтом, а также полупрозрачной накидке такой же расцветки. Стоимость описанного наряда на сайте марки составляет почти 155 долларов (13 760 рублей). Образ Рианны дополнили небольшие серьги и несколько колец.

Публикация набрала 5,4 миллиона лайков и восхитила фанатов исполнительницы. «Вновь взрываешь интернет!», «Ты такая вдохновляющая!», «Ты безумно горяча», «Выходи за меня», «Ты просто королева», — писали они.

В феврале Рианна порадовала фанатов книгой с собственными фото в откровенных образах. На снимке 32-летняя певица позирует в бассейне в черном бикини со стразами, демонстрируя поклонникам разворот альбома The Rihanna Book. Известно, что его стоимость составляет 120 евро (10 тысяч рублей).