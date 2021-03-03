Воры прорыли тоннель в подвал и унесли 400 килограммов серебра

В индийском городе Джайпур, штат Раджастхан, воры прорыли шестиметровый тоннель в подвал, где хранилось серебро, и похитили сотни килограммов драгоценного металла. Об этом сообщает газета Dainik Jagran.

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400 килограммов серебра хранились в подвале дома, где жил врач Сумит Сони (Sumit Soni). Чтобы подобраться к нему, злоумышленники приобрели соседнее здание, заплатив за него девять миллионов рупий (9,1 миллиона рублей). После этого они незаметно выкопали подземный ход, вынесли драгоценный металл и благополучно скрылись с добычей.

По мнению следователей, кто-то из окружения Сумита Сони помогал ворам и снабжал их информацией. Полиция идентифицировала несколько подозреваемых, а человек, на чье имя был оформлен земельный участок, уже арестован.

Здание, откуда злоумышленники копали тоннель, в прошлом принадлежало джайпурскому ювелиру Шихару Агарвалу (Shikhar Agarwal), по совету которого Сумит Сони и купил пропавшее серебро.

В 2020 году сообщалось, что в итальянском городе Милан грабители проникли в банк по канализации, вскрыли 20 сейфов и скрылись через трубу. Полицейские бросились за ними, но не смогли их найти.