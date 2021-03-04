НАСА назвало взрыв «Фрегата» самым серьезным инцидентом в космосе

НАСА назвало самый серьезный инцидент в космосе за последние пять лет. Об этом сообщается в отчете Космического центра имени Джонсона, входящего в космическое ведомство США, пишет РИА Новости.

Речь о взрыве российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае 2020 года. По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, после инцидента на орбите образовалось 65 обломков. «Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьезным подобным событием за последние пять лет», — говорится в отчете.

Американские средства наблюдения к началу февраля 2021 году зафиксировали 325 обломков на высотах от 100 до 6000 километров, образовавшихся в результате взрыва. Из них в космосе осталось 309.

О взрыве бака «Фрегат-СБ» в мае в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. Согласно открытым источникам, взорвавшийся сбрасываемый бак принадлежал разгонному блоку украинской средне-тяжелой ракеты «Зенит-3SLБФ», запустившей в июле 2011 года с космодрома Байконур российский космический телескоп «Спектр-Р».