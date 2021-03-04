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В России за сутки умерли 475 пациентов с коронавирусом

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В России за сутки скончались 475 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии погибли 87 823 зараженных в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве зафиксирована 51 смерть, в Петербурге умерли 48 больных, в Московской области — 29 человек.

За прошедший день в целом по России выявлено 11 385 случаев инфицирования. За все время эпидемии инфекция была подтверждена у 4 290 135 жителей страны. Более 3,8 миллиона зараженных поправились, в том числе свыше 16 тысяч — за последние 24 часа.

Антирекорд по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году был зафиксирован 21 января, тогда умерли 612 человек.

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