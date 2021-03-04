Россия рассказала о «разрушении инфраструктуры отношений» с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о «разрушении инфраструктуры отношений» с ЕС со стороны объединения. Его заявление приводится в интервью с журналом «Русская мысль», опубликованном на сайте МИД РФ.

«К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций», — отметил дипломат.

В частности, он указал на требование ЕС выполнить Минские соглашения, которые «открыто саботирует» Киев, на бездоказательные обвинения в отношении Москвы в «дезинформации» и на вмешательство во внутренние дела РФ. Лавров подчеркнул, что на самом деле в интересах ЕС и России — обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. Министр отметил, что Москва была бы рада конструктивному сотрудничеству с Брюсселем, которое должно основываться на принципах взаимного уважения и учета интересов.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Тогда же США обнародовали список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Позже в МИД России заявили, что скоро последует симметричный ответ на новые санкции.

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