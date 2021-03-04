Прототип корабля Starship взорвался через несколько минут после приземления на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас. Трансляция велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

В ходе испытаний корабль поднялся на высоту около десяти километров, выполнил запланированные маневры, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил ее. Однако через несколько минут после этого прототип внезапно взорвался.

Ранее компания SpaceX экстренно отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем. Два предыдущих аналогичных испытания закончились взрывом при посадке корабля.

Starship разработали для полетов на Луну и Марс.