Девушка узнала запутанную историю о своем усыновлении в 18 лет

Девушка рассказала о том, как в 18 лет узнала, что в детстве ее усыновила бывшая жена ее отца. Об этом сообщает издание The Mirror.

Пользовательница TikTok @ayeshadav поделилась историей о том, как всю ее жизнь ее обманывали, и пошутила, что об этом можно снимать документальный фильм.

Когда ей было 18 лет, она узнала, что была усыновлена. Семья держала этот факт в тайне от нее. «Мой отец заставлял мать и сестру скрывать это от меня всю мою жизнь, и я узнала, что та, кого я считала своей матерью — даже не та женщина, которая усыновила меня», — рассказала она.

Девочку усыновила бывшая жена ее отца, которая приходилась ему двоюродной сестрой.

«Когда они разошлись, она хотела продолжать общаться со мной, но по какой-то причине отец не хотел этого. Поэтому мы буквально сбежали из страны и переехали на Мальту, чтобы избежать последствий со стороны органов опеки», — рассказала @ayeshadav.

Несмотря на то, что усыновившая ее женщина была родственницей ее отца, девушка не могла найти ее и связаться с ней.

«Я также узнала, что отец лгал мне о своем детстве, работе и обо всем. Когда я просила показать мое свидетельство о рождении, он отказывался дать его мне. Когда я попросила документ об усыновлении, он также не показал его мне и заявил, что эти документы уничтожаются спустя 18 лет, что является ложью», — заявила женщина.

Позже она отметила, что ей удалось связаться с соцработницей и добыть эти документы. Благодаря им женщина нашла свою биологическую мать, которая заявила, что не знает, кто ее отец. В документе указаны три возможные кандидатуры.

Пользовательница TikTok отметила, что ей до сих пор не удалось найти усыновившую ее женщину.

Другие пользователи были поражены ее историей. Один из них написал: «А я думал, это моя жизнь странная». Другой отметил: «Это американские горки». Другие выразили желание увидеть экранизацию этой истории и посочувствовали ее героине.