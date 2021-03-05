Тренировка самой сексуальной атлетки с игроком «Боруссии» стала объектом шуток

Тренировка немецкой бегуньи Алисы Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, с защитником дормундской «Боруссии» Феликсом Пасслаком стала объектом шуток в сети. Видео доступно на YouTube-канале команды.

Во время тренировки Шмидт и Пасслак выполнили несколько упражнений на растяжку и для укрепления мышц живота и ног. В комментариях в Instagram спортсменки пользователи посчитали, что футболист больше смотрел на бегунью, чем занимался упражнениями. «Теперь мне понятно, почему игроки не хотят уходить из "Боруссии"», «Так вот что помогает нашим игрокам не получать травмы», «Не удивляюсь, что Холанд забивает столько голов», — писали юзеры.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.