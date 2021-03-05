Бывший муж российской певицы задержан на Бали за подделку документов

Бывший муж российской певицы Айзы Дмитрий Анохин вместе с подругой были задержаны полицией острова Бали по подозрению в подделке документов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Местная полиция подозревает россиянина и его подругу, украинку Алену Мухину, в подделке тестов на коронавирус, которые молодые люди предоставили при въезде в Индонезию.

Как сообщается, правоохранительные органы связались с медучреждением, контакты которого были указаны в справках, и не получили от больницы подтверждения о клиентах с такими данными.

Ранее в феврале российская туристка, задержанная на Бали за пост в соцсетях, описала условия жизни в тюрьме словами «просто фашизм». По словам девушки, здесь творится беззаконие — офицеры избивают людей, ей выдают мобильный телефон всего лишь дважды в неделю, а также морят голодом.