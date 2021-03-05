Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и возмутил пользователей сети

Мужчина на лыжах покатал своего малолетнего ребенка в коляске на горнолыжном курорте Сочи и вызвал возмущение у пользователей сети. Видео прогулки появилось Instagram-аккаунте @sochi__today.

На кадрах видно, как человек на горных лыжах в полной экипировке толкает перед собой по снегу коляску, в которой находится его маленькая дочь. «Когда папа приучает к горам и лыжам с первых месяцев жизни», — так подписана эта публикация.

Видеоролик вызвал возмущенную реакцию в сети. «А потом удивляемся трагедиям», «У таких обычно есть запасной ребенок», «Когда уже идиоты переведутся?», «Или просто мозг отморозил», «А если он упадет, а коляска дальше покатится, например?», «Ну это небезопасно», — возмутились поступком мужчины некоторые пользователи.

Ранее сообщалось о нескольких мужчинах, чьи «опасные игры» с морем в Сочи попали на видео. Неизвестные вставали на краю набережной и поднимали руки вверх, когда волны начинали биться о камни. Подписчики не оценили задумку и оставили гневные комментарии под видеороликом.