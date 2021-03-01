«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи попали на видео и возмутили россиян

Несколько мужчин попозировали на камеру на фоне штормящего Черного моря на побережье в Сочи. Произошедшее попало на видео, размещенное в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». Запись возмутила российских пользователей соцсети.

На кадрах видно, как неизвестные становятся на краю набережной и в определенный момент, когда волны бьются о камни, поднимают вверх руки, одновременно с плещущейся толщей воды. «Опасные игры с морем», — говорится в подписи к посту.

Подписчики паблика оценили публикацию в комментариях и выразили свое возмущение. «Так и смыть может», «А на следующий день водолазы будут искать тела этих дураков. Что их так тянет в шторм на море?», «Море дураков любит. Забирает», «Зачем вам это?», «Безмозглые тиктокеры еще и не такое ради лайков сделают», «Море — это стихия, а человек — песчинка в этом мире. Тут еще и тупая...», «Уже ж не модно. Модно, когда на видео снимают, волна накрывает, и все — никого и ничего не видно, катастрофа, люди бегают, кричат, волнуются», — писали они.