В футболе изменили правило игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил об изменении правила игры рукой. Об этом сообщается на сайте организации.

Случайная игра рукой перестанет быть нарушением в том случае, если атакующая команда имела шанс на взятие ворот или забила гол. Однако гол после такого касания засчитан не будет.

При этом трактовка относительно положения руки останется на усмотрение арбитров. Обновленное положение вступит в силу с 1 июля. Но лиги могут ввести его и до этого срока.

IFAB — международная организация, в задачи которой входит регулирование правил игры в футбол. Штаб-квартира IFAB расположена в Цюрихе. В совет входят представители ассоциаций Уэльса, Англии, Шотландии, Северной Ирландии, а также Международной федерации футбола (ФИФА).