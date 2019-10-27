Вратарь в ярости хотел ударить по мячу, попал по сопернику и был изгнан с поля

Вратарь немецкого «Ганновера» Рон-Роберт Цилер получил красную карточку в матче второй Бундеслиги «Карлсруэ» за то, что случайно ударил игрока соперника. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

В компенсированное время защитник «Карлсруэ» Даниэль Гордон сделал счет 3:3, и разозленный Цилер попытался выбить мяч рукой, однако попал по пробегавшему мимо него Гордону. Автор гола упал на газон и некоторое время не вставал с него. Цилер же получил желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче.

До конца встречи счет не изменился — 3:3.

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