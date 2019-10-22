Вратарь заработал нелепое удаление на 11-й секунде матча

Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы заработал удаление уже на 11-й секунде матча турецкой Суперлиги против «Малатьяспора». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте TurkFootball TV.

34-летний голкипер вышел за пределы штрафной площадки, чтобы прервать передачу соперника. Оказавшись за линией, Кырынтылы забрал мяч в руки, что запрещено правилами. Судья показал вратарю красную карточку. Это удаление стало самым быстрым в чемпионате Турции.

Матч завершился победой «Малатьяспора» со счетом 2:0.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!