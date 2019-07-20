Российский вратарь пропустил «ужасающий» автогол

Teleclub Zoom / YouTube

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин пропустил автогол в матче чемпионата Швейцарии против «Базеля». Видео появилось на YouTube-канале Teleclub Zoom.

При счете 2:1 в пользу «Базеля» защитник «Сьона» Ян Бамерт отдал пас в створ, а Митрюшкин попытался принять мяч под ногой и пропустил его. В Twitter-аккаунте Footballswiss автогол назвали «абсолютно ужасающим». Матч завершился победой «Базеля» со счетом 4:1.

23-летний Митрюшкин перешел в «Сьон» из московского «Спартака» в феврале 2016-го. Он провел первый матч в чемпионате Швейцарии после полученной в ноябре 2017 года травмы.

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