Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

Голкипер ЕНППИ Махмуд Гад отметился эффектным спасением ворот в матче чемпионата Египта против «Пирамидс». Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте MUNDIAL.

22-летний вратарь сперва вышел из ворот, среагировав на дальний пас соперника, и отбил мяч головой в падении. После этого футболист «Пирамидс» воспользовался отскоком и в одно касание пробил по пустым воротам ЕНППИ. Гад успел спасти команду, сделав рывок в сторону ворот и дотянувшись рукой до мяча.

Голкипер выручил команду при счете 1:0 в пользу соперника. Его команда в итоге крупно уступила «Пирамидс» со счетом 0:4. Тем не менее видео с сэйвом набрало популярность в интернете.

В частности, эффектное спасение отметил бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гарри Линекер в своем Twitter-аккаунте. Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

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