Сэйв вратаря «Арсенала» в дерби признан лучшим в туре АПЛ

Сэйв голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено признан лучшим в четвертом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Немецкий вратарь отразил мяч после удара форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина в первом тайме дерби Северного Лондона. Игра завершилась со счетом 2:2.

В пятерку лучших также вошли спасения Тома Хитона («Астон Вилла»), Каспера Шмейхеля («Лестер»), Бена Фостера («Уотфорд»), и Тима Крула («Норвич»).

Лучшим голом тура был признан точный удар форварда «Арсенала» Александра Ляказетта.

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