Сэйв польского вратаря «Вест Хэма» признан лучшим в пятом туре АПЛ

Сэйв вратаря «Вест Хэма» и сборной Польши Лукаша Фабиански признали лучшим в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голкипер спас команду после удара из пределов штрафной в выездном матче с «Астон Виллой» (0:0). Кроме этого спасения, в пятерку лучших также вошли сэйвы в исполнении Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Тима Крула («Норвич») и Бернда Лено («Арсенал»).

Последний был автором лучшего сэйва в прошлом туре. В матче с «Тоттенхэмом» Лено спас свою команду после удара Сон Хын Мина.

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