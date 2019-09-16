«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с новичком АПЛ

«Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Вест Хэмом» в заключительном матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 16 сентября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 0:0. На 67-й минуте гости остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Артур Масуаку.

После пяти туров «Астон Вилла» с четырьмя набранными очками занимает 17-е место в чемпионате страны. В активе «Вест Хэма» восемь баллов, лондонцы расположились на восьмой строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 22 сентября на выезде сыграет с «Арсеналом». «Вест Хэм» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».

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