В марсоходе Perseverance нашли процессор от старого компьютера Apple

В работающем на Марсе ровере Perseverance установлен процессор двадцатилетней давности. Об этом сообщает New Scientist.

Согласно изданию, марсоход базируется на чипе PowerPC 750. Это процессор запущенной в конце 1990 годов семисотой серии. Изготовленное по 250 техпроцессу устройство имеет одно ядро, около одного миллиона транзисторов, частоту 233 мегагерц. PowerPC 750 связывают с компьютером iMac G3, выпущенным Apple в ноябре 1997 года.

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В материале говорится, что критика инженеров Perseverance необоснованна — якобы те по каким-то причинам не могли найти более продвинутый чип. Специалисты объяснили, что марсоход базируется на специальной версии PowerPC 750, которая имеет защиту от излучений. «Вероятнее всего, этот процессор не быстрее вашего смартфона, но в первую очередь здесь не стоит вопрос о скорости», — цитируют журналисты представителя НАСА Мэтта Лемке (Matt Lemke).

В частности, установленный в марсоход процессор может работать в температурном диапазоне от -25 до 125 градусов по Цельсию. Авторы подчеркнули, что при создании ровера стоимостью 2,7 миллиарда долларов имеет смысл выбирать самые надежные и проверенные временем компоненты. PowerPC 750 был также установлен в марсоходе Curiosity, который начал свою работу на планете в августе 2012 года.

22 февраля Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показало видео посадки ровера Perseverance на Марс. Успешная посадка марсохода на Красную планету состоялась в ночь на 19 февраля.