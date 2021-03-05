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Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку

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Фото: ORT / Reuters

Политтехнолог Глеб Павловский раскрыл подробности ухода в отставку в 1999 году первого президента России Бориса Ельцина. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии [тогдашнего премьер-министра Владимира] Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят, и реализован был», — пояснил он.

Павловский отметил, что «Борис Николаевич, конечно, не торопился уходить», однако, «увидев результаты думских выборов [1999 года], успокоился и согласился на эту последнюю часть плана».

«Но уговаривал, конечно, его не я», — подчеркнул политтехнолог.

Об отставке Бориса Ельцина с поста президента было объявлено 31 декабря 1999 года в полдень по московскому времени. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин, в то время занимавший должность премьер-министра.

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