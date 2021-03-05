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Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года

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Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

Политтехнолог Глеб Павловский раскрыл роль олигархов в победе первого президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин бы продул с разгромным счетом», — отметил он.

Себя Павловский поместил «где-то в первой двадцатке». «Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело», — пояснил политтехнолог.

Он добавил, занимался в ходе кампании прежде всего центральной и региональной прессой.

Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Занявший третье место в первом туре генерал Александр Лебедь на следующий день получил пост секретаря Совета безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, Зюганов — 40,31 процента. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее ряд российских политиков заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.

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