Российский олигарх усомнился в пользе победы Ельцина над Зюгановым

Победа лидера КПРФ Геннадия Зюганова на президентских выборах в 1996 году могла бы позитивно отразиться на жизни России. Такое мнение высказал председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка, миллиардер Петр Авен в интервью проекту «Русские норм!», видео доступно на YouTube.

Авен напомнил, что во время предвыборной кампании поддерживал оппонента Зюганова Бориса Ельцина, для победы которого тогда был задействован «большой административный ресурс». При этом он отметил, что до сих пор существуют разные точки зрения относительно того, чья победа оказала бы более позитивное влияние на развитие страны, и признал, что у него самого были сомнения на этот счет.

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«Чубайс (Анатолий Чубайс, в частности, занимал пост вице-премьера во время первого срока Ельцина — прим. «Ленты.ру»), например, уверен, что прихода Зюганова допустить было невозможно, что это было бы ужасно. Я думаю, что лично для меня это было бы плохо, потому что нам было бы гораздо тяжелее заниматься бизнесом и жить вообще в целом... Но для страны, возможно, прожить несколько лет под Зюгановым тогда было бы, может, и неплохо», — заявил Авен.

В то же время ряд политиков, в том числе Чубайс, считали, что в случае прихода коммунистов к власти забрать ее в дальнейшем у них было бы очень сложно, добавил бизнесмен.

Президентские выборы 1996 года — единственные в России, где для определения победителя потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец Ельцин и лидер КПРФ Зюганов. Занявший третье место в первом туре Александр Лебедь на следующий день получил пост секретаря Совета безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, а Зюганов — 40,31 процента голосов. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее ряд российских политиков заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.

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