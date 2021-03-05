Раскрыта загадка затухания супергигантской звезды

Ученые Миннесотского университета раскрыли, почему красный гипергигант VY Canis Majoris в созвездии Большого Пса периодически затухает. По мнению астрономов, загадочный феномен происходит по тем же самым причинам, что и недавнее падение яркости Бетельгейзе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Новые данные, полученные с космического телескопа «Хаббл», позволяют предположить, что в гипергиганте происходят те же процессы, что и на Бетельгейзе, но в гораздо большем масштабе. Речь идет о выбросе газов, которые образуют пылевое облако, заслоняющее диск звезды и поглощающее часть света. Из-за больших размеров звезды периоды затемнения могут длиться годами.

VY Canis Majoris в 300 тысяч раз больше Солнца и превышает размер орбиты Юпитера. Гигантские плазменные дуги вырываются с поверхности супергигантской звезды на расстояние, превышающее дистанцию от Солнца до Земли. Они похожи на протуберанцы, однако удаляются от гипергиганта, а не удерживаются над его поверхностью магнитным полем. Исследователи показали, что крупные извержения материала соответствуют уменьшению яркости звезды в шесть раз. Сейчас звезду можно увидеть только в телескопы.

Гипергигант теряет в 100 раз больше массы, чем Бетельгейзе. Масса некоторых узлов более чем в два раза превышает массу Юпитера. Звезда начала свою жизнь как яркая голубая звезда-сверхгигант, масса которой в 35-40 раз превышала массу Солнца. Через несколько миллионов лет, когда изменилась скорость горения термоядерного водорода, звезда превратилась в красный сверхгигант. По мнению ученых, она может избежать стадию сверхновой и сразу сколлапсировать в черную дыру.