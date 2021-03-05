Несколько кавказцев остановились на дороге, станцевали лезгинку и были избиты

Россияне, станцевавшие лезгинку, были избиты группой неизвестных местных жителей в Краснодаре. Кадрами очевидцев с места событий делится Telegram-канал НТВ.

Отмечается, что они также были облиты перцовкой после того, как остановились на дороге, чтобы станцевать. На кадрах видно, как группа людей подходит к машине и начинает избивать двух мужчин, присутствующих в транспортном средстве.

6 августа 2019 года в Калуге неизвестные перекрыли движение автомобилей на пересечении улиц Марата и Кирова, после чего начали исполнять танец, похожий на лезгинку. Их действия попали на видео. На записи видно, как пять автомобилей почти одновременно подъезжают к месту сбора, после чего из них выходят пять мужчин и четыре девушки. Четверо начали танцевать, пока девушки снимали это на телефон. Один из мужчин не участвовал в танце, однако ходил с похожим на автомат предметом. Действие продлилось около двух минут, после чего все участники быстро сели в машины и уехали.