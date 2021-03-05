Названо условие восстановления аккаунта Трампа в YouTube

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки назвала условие, при котором аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа будет восстановлен. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, все зависит от того, какая будет наблюдаться ситуация. Если компания решит, что риск насилия снизился, аккаунт Трампа будет восстановлен. Когда это произойдет, пока сказать трудно, отметила Войчицки. При этом она подчеркнула, что власти опасаются повторения беспорядков с участием сторонников бывшего главы государства — в частности, ФБР, полиция Капитолия и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространяли предупреждение о том, что новый инцидент мог произойти 4 марта.

В январе 2021 года видеохостинг запретил Трампу размещать новые видео в своем аккаунте на неопределенный срок. Ограничения также коснулись и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Ему запретили монетизировать свою деятельность на платформе.

Блокировать аккаунты экс-главы Белого дома в соцсетях начали после беспорядков, которые его сторонники устроили 6 января. Тогда они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.