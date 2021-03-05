На Украине назвали цену платной прививки от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что после выхода вакцины от коронавируса на свободный рынок ее цена для граждан будет составлять от 300 до 1200 гривен (800 — 3200 рублей). Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».

По словам политика, после массового распространения препаратов против инфекции в республике, часть из них может быть продана частным компаниям. Причиной затягивания этого процесса он назвал сверхвысокий спрос со стороны государств. «Производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что уже сейчас многие украинцы хотят привиться вне очереди, чтобы получить возможность путешествовать без ограничений. Такая возможность появится после вакцинации всех граждан из групп риска. «Подумаем, как распределить: кому из молодых, здоровых людей достанется вакцина», — добавил премьер.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса не появится на коммерческом рынке страны до конца лета. Он заверил, что из-за высокого спроса производители еще долгое время не будут реагировать на коммерческие предложения. «У них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки», — пояснил Степанов.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.