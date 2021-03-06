Украина обозначила сроки отказа от электроэнергии из России

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко обозначил сроки отказа страны от электроэнергии России и Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинская энергосистема отделится в 2022 году и перейдет в изолированный режим работы. Затем в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии).

Отмечается, что присоединение к ENTSO-E в том числе обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Ранее Витренко перечислил условия для отказа от электроэнергии из России. Он заявил, что первым делом страна должна отремонтировать соответствующую инфраструктуру на тепловых блоках и атомных станциях.

Витренко также отметил, что необходимо отсоединить Украину от энергосистемы России и Белоруссии, а затем присоединить ее к европейской системе. Он заявил, что «разговоры об этом были давно».