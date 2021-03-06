В Венесуэле для борьбы с инфляцией напечатали деньги

С 8 марта в Венесуэле начнут вводиться в обращение купюры достоинством 200 тысяч, 500 тысяч и миллион боливаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка страны.

По текущему курсу, банкнота с самым крупным номиналом оценивается в 53 американских цента. Как объяснили в регуляторе, напечатанные новые деньги позволят удовлетворить потребности национальной экономики и побороть инфляцию.

В последние годы Венесуэла находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе. В 2018 году инфляция в стране составила 1,7 миллиона процентов, в 2019-м — почти 10 тысяч процентов.

Введение суверенного боливара являлось одним из способов борьбы с кризисом, но инициатива не сработала. Курс национальной валюты быстро рухнул.

Одной из главных причин такого состояния венесуэльской экономики, завязанной на экспорте нефти, стали санкции США. Несмотря на это республике удается продавать некоторое количество нефти за рубеж, например, в Китай и Иран.

В декабре Bloomberg сообщал, что Венесуэла почти утроила экспорт нефти, а РБК выяснил, что более половины его приходится на четыре компании из России. Все они не зарегистрированы в ЕГРЮЛ и существуют только в виде сайтов.