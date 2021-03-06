Интернет и СМИ
 
Последние новости
Один из лидеров Евромайдана назвал свою версию потери Крыма
Володин призвал депутатов не пугать россиян повышением пенсионного возраста
Москвичам рассказали о надвигающемся циклоническом пауке
Жириновский дал Зеленскому совет после увольнения Саакашвили
«Нафтогаз» не признал вину перед оставшимися без тепла украинцами
Кокорин получил травму и вновь стал объектом нападок итальянцев
В Омске на шедших с корпоратива работниц завода рухнул бетонный забор
Популярную российскую блогершу избили в баре из-за стульев
Телефонный мошенник раскрыл секретную схему обмана россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Доктор Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни у женщин

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что избыточный рост волос на лице и руках у женщин может быть предвестником смертельного заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам доктора, такой неочевидный симптом может свидетельствовать о развитии в женском организме рака яичников или надпочечников, который в случае выявления на поздней стадии способен привести к летальному исходу.

Специалист объяснил, что гипертрихоз возникает в результате дисбаланса гормонов, в частности андрогенов и эстрогенов. «Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики», — заметил телеведущий.

Мясников также рассказал, что избыточное количество волос у женщины может быть результатом такой болезни, как поликистоз яичников, при котором, в частности, возникает риск сердечных заболеваний и повышается уровень сахара и холестерина в крови.

Ранее Мясников также заявил, что женщины реже заболевают COVID-19, чем мужчины, из-за меньшего числа рецепторов, с помощью которого коронавирус попадает в клетку. По его словам, SARS-CoV-2 не живет сам по себе, ему обязательно нужна клетка — чтобы проникнуть в легкие, вирус должен за что-то зацепиться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди мужчин и женщин
Доктор Мясников оценил идею ввести ковид-паспорта
Доктор Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
06:00 3 марта

Девушка столкнулась со странной традицией в семье мужа и не смогла ее объяснить

03:10 3 марта

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о смертельном заболевании

20:33 2 марта

Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok

Интернет и СМИ00:0128 декабря 2020

«Место для деградации»

TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
20:26 2 марта

Иностранцы заподозрили двойное куриное яйцо в связях с Россией

19:24 2 марта

Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу

19:08 2 марта

Соцсети начнут отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Интернет и СМИ00:0121 декабря 2020

«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»

«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
18:43 2 марта

Телеведущая пожаловалась на рубцы на коже из-за алкоголя

17:25 2 марта

Популярная блогерша стала жертвой сексуального домогательства в прямом эфире

16:26 2 марта

Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес брата-губернатора

Россия
Борис Ельцин после голосования на избирательном участке, 1996 г.«Ельцин продул бы с разгромным счетом»
Глеб Павловский — о выборах 1996 года, поиске преемника Ельцина и испорченных отношениях с Украиной
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
«Миллион на операцию мне самой не заработать»
Только срочная операция вернет Сашу к нормальной жизни. Ей нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе
Российскую вакцину «Спутник V» предложили производить в Италии
«Противостояние было неизбежным»
75 лет назад Черчилль объявил СССР холодную войну. Готов ли Запад снова опустить железный занавес?
Глава РФПИ встретился с канцлером Австрии
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Все материалы
Бывший СССР
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Все материалы
Экономика
Китай решил прокормить себя по-новому
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
В России захотели запретить одноразовый пластик
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Все материалы
Силовые структуры
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк не вернулся домой
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Вратарь «Тоттенхэма» совершил лучший сейв недели АПЛ
Глава UFC объяснил уход звезд из промоушена
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Преемник Нурмагомедова захотел боя с Макгрегором
Российский боец UFC получил нового соперника после «украденной» победы
Охота за интригой
Манкунианское дерби и битва «Челси» с «Эвертоном» за топ-4 — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции на его шутку
Chloe X HalleБиполярные ночи
Бог порошков, депрессия Земфиры и отцы стадионного рока: главная музыка месяца
Названы самые популярные российские писательницы современности
Воспитание чувств
Учительница-порнозвезда, полицейский-убийца и брошенный дом: что показали на Берлинском фестивале
Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»
Мама, анархия
Настоящий шедевр, похмелье по юности и робот-любовник: как начался Берлинский фестиваль
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Все материалы
Интернет и СМИ
У части россиян отключат домашний интернет
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
Названо условие восстановления аккаунта Трампа в YouTube
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Звезда телешоу умер в 30 лет
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущий «Говорит Москва» рассказал об увольнении по требованию главреда
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Volvo сократит линейку седанов и универсалов ради кроссоверов
Кабрио-Гелик: мечта диктатора
Видео: самый дорогой G-Class без крыши — кому нужен удлиненный внедорожный лимузин?
Jaguar Land Rover отказался от выпуска ещё пары новых моделей
JAC S7: китайский кроссовер, который нарисовал бывший дизайнер Maserati
Новинка появилась в России и стоит от 1 449 900 рублей
Aston Martin откажется от разработки мотора для суперкара Valhalla
Porsche Taycan Cross Turismo: практичность на батарейках
Чем будет привлекать покупателей электрический универсал из Германии
Jeep выпустит компактный гибрид на французских агрегатах
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы