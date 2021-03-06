Марсоход Perseverance впервые проехался по Марсу

Марсоход Perseverance впервые проехался по поверхности Марса. Соответствующая публикация была размещена в Twitter Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. (...) Вы можете видеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо была так счастлива видеть следы колес, а я видела их много», — сказала сотрудница лаборатории реактивного движения НАСА Анаис Зарифян.

Отмечается, что общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра: 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов. Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем. По данным НАСА, робот превосходно реагировал на команды создателей.

22 февраля НАСА показало видео посадки ровера Perseverance на Марс. Успешная посадка марсохода на Красную планету состоялась в ночь на 19 февраля.