Российский самолет Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов

Российский самолет Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве и проверил маскировку военных объектов на побережьях Крыма и Краснодара. Об этом РИА Новости сообщил военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, главной целью стала проверка маскировки и защищенности расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы.

Он добавил, что самолет проверил способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации, а также выполнил ряд других задач.

Ранее сообщалось, что российские самолеты Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу будут применять для решения военных задач в Арктическом регионе. Владимир Верба — генеральный конструктор концерна «Вега» — заявил, что бортовой радиотехнической комплекс Ту-214ОН похож на используемый в​ самолетах-разведчиках Ту-214Р, но его характеристики намеренно загрублены под требования договора.