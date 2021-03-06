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Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: SPUTNIK / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного литературного критика, члена Союза писателей Валентина Курбатова. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что Курбатов много сделал для изучения творческого наследия выдающихся российских писателей и вел большую общественную работу. Он подчеркнул, что критик подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.

Глава государства также охарактеризовал литературного критика как талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы.

6 марта сообщалось, что Валентин Курбатов скончался в возрасте 81 года. Председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин сообщил, что критик умер в Пскове.

Валентин Курбатов родился в 1939-м в Самарской области, позже вместе с семьей переехал в Псков. На протяжении всей жизни был тесно связан с литературной деятельностью — работал в советских газетах и журналах, стал автором более десятка книг. Начиная с 1978 года был в Союзе писателей России, а с 2010 по 2014 год являлся членом Общественной палаты. В 2020-м его удостоили госпремии за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы.

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