Украинский фотограф пять лет снимал порно с детьми из детского сада

Житель Украины на протяжении пяти лет снимал порнографию с участием воспитанников детского сада. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает в своем Facebook Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, с 2016 года мужчина, выдавая себя за профессионального фотографа, вошел в доверие к администрации одного из учреждений дошкольного образования. Он оставался наедине с детьми и снимал с ними порно. Снимки мужчина затем продавал в интернете.

Экспертиза подтвердила, что фотографии носят порнографический характер. На данный момент следствие признало пострадавшими более 50 детей. Подозреваемый взят под стражу.

Отмечается, что мужчину подозревают в преступлении, квалифицированном по частям 4 и 5 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов с принуждением к участию несовершеннолетних, совершенные повторно»).