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Власти назвали возможную причину пожара на реке Обь

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Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Пожар в акватории реки Обь после аварии на подводном трубопроводе под Нижневартовском мог произойти из-за искры снегохода, на котором передвигались рыбаки. Такую возможную причину инцидента назвали власти Сургута, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что загрязняющие вещества, превышающие предельно-допустимую концентрацию в воздухе не обнаружены.

Ранее генеральный директор компании «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков, которой принадлежит трубопровод, сообщил, что специалисты оперативно утилизировали оставшиеся в трубопроводе продукты газопереработки в специально отведенных амбарах дожига, рисков повторного возгорания нет. Он добавил, что трубопровод получил независимую сертификацию в 2020 году, и на нем не было выявлено никаких дефектов.

О взрыве и последующем пожаре на Оби стало известно 6 марта. Во время ЧП пострадал один человек. Позднее пожар на замерзшей реке сняли на видео.

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