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Москвичек поздравили с 8 Марта под ремейк «Бетономешалки»

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ASPER X / YouTube

Москвичек поздравили с 8 Марта под ремейк «Бетономешалки» треш-метал группы «Кувалда». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Ролик выложен на YouTube-канале рок-музыканта Артема Павленок, более известного как Тим ASPER X.

Он подготовил ремейк песни и посвятил ее жительницам Москвы, проехав по центральным улицам города на КАМАЗе и поздравив женщин букетами с тюльпанами. Украсили автомобиль оригинально — покрасили его зеленой и фиолетовой краской, наклейками из цветов и надписью «Букетомешалка. Восьмимартизм». На машине также закрепили колонки, в которых на повторе играла данная композиция.

Тим ASPER X отметил, что знаковому клипу группы «Кувалда» исполняется 20 лет. «Я просто не смог не записать ремейк. Идею эту вынашивал несколько месяцев, — сказал он. — Я давно заметил, что миксер автобетономешалок похож на огромный бутон, и очень хотел превратить его в тюльпан».

Таким образом, москвички видели «огромный вращающийся тюльпан», слышали громкую музыку и начинали смеяться, останавливаться и фотографироваться на фоне автомобиля, благодарив за поднятое настроение.

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