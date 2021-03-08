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Эксперт предрек действия Запада в случае войны Украины с Россией

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Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

В случае войны Украины с Россией Запад может провести серию кибератак, чтобы отключить электричество в крупных городах. Такие действия стран-союзниц Киева в беседе с порталом Ura.ru предрек военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения», — добавил эксперт, отметив, что выключение света в таком случае приведет к коллапсу.

При этом специалист уверен, что рисковать собственными военными для помощи Киеву Запад не будет. Мнение Жилина поддержал и его коллега Виктор Литовкин. Однако он поставил под вопрос то, какую пользу от кибератак Запада получит Украина.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО. По его мнению, украинским националистам участие в альянсе нужно лишь для наступления на Россию, при этом большая часть стран НАТО в этом не заинтересована.

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