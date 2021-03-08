Мир
 
Последние новости
В Госдуме оценили слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России
«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
Губерниев предложил «послать в жопу» победившего в марафоне на ЧМ норвежца
В Подмосковье загорелся БДСМ-притон
Умер знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков
Опубликована новая записка скопинского маньяка
Премьер-министр Сербии заявила о попытке госпереворота
Канадский лыжник рассказал о предвзятом отношении судей к норвежцам
Все семеро погибших в ДТП под Самарой находились в одном легковом автомобиле
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова высказалась о феминитивах

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об использовании феминитивов. По ее словам в интервью для РИА Новости, она не сталкивалась с вопросом их применения и воспринимала их обсуждение как шутку.

В разговоре журналист упомянул неологизмы «редакторка» и «дипломатка» и спросил о том, переделывают ли слова таким образом во внешнеполитическом ведомстве. В ответ Захарова рассмеялась, и заявила, что не сталкивалась с обсуждением такого вопроса.

«Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка», — приводит агентство слова работницы МИД.

В сентябре прошлого года телеведущий Владимир Познер поделился мнением о феминитивах. Он счел, что такое использование суффиксов в словах, обозначающих профессиональную принадлежность — не более чем популярный современный сленг, который вряд ли задержится в языке на продолжительное время.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Познер высказался о феминитивах в русском языке
За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать
Россиянин создал «феминизатор» на основе логики феминисток