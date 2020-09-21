Познер высказался о феминитивах в русском языке

Телеведущий Владимир Познер высказался об употреблении феминитивов в русском языке. Отвечая на вопрос читательницы, он выразил мнение, что подобные формы слов вряд ли надолго останутся в употреблении. Его комментарий опубликован на «Познер Online».

«Я уверен, что такие образования, как "авторка", и тому подобное просуществуют совсем не долго. Словом, за язык нет необходимости беспокоиться», — отметил журналист. По мнению Познера, широкое распространение новых слов происходило во все времена.

Так, в пример он привел слова, часто использовавшиеся в его молодости: «хиты» в значении ботинки, «свайтер», то есть свитер, а также «хилять» (гулять, пройтись). «Язык "попробовал" и выкинул эти слова», — добавил ведущий.

Автор вопроса отмечала, что, по ее мнению, феминитивы коверкают слова и портят язык. Познер же заключил, что относится к таким вещам довольно спокойно, так как понимает, что русский язык сам принимает или не принимает то или иное новшество.

В апреле 2019 года филолог-русист, профессор МГУ Владимир Елистратов отмечал, что время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка» еще не пришло. С внесением таких слов в словари он предложил подождать несколько десятилетий.

По мнению сторонниц феминистических взглядов, некоторые слова, например «автор», «врач» или «доктор», нельзя использовать без суффикса -к, если речь идет о женщине. Уже имеющие морфемы, по их мнению, для этого не годятся.