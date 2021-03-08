На Украине захотели возить туристов из Донбасса по «интересным маршрутам»

Власти Украины предложили организовывать для туристов из самопровозглашенных республик Донбасса путешествия по частям региона, которые находятся под контролем Киева. Соответствующую инициативу озвучила в эфире телеканала «Дом» глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив.

Проект назвали Donbass travel и в его рамках предложили создать «интересные маршруты». «Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их. В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома», — сказала Олеськив.

Она также добавила, что в будущем подобные туристические направления планируют расширить и на запад Украины.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» Донбасса. Креминь добавил, что некоторые жители Донецкой и Луганской областей подтвердили, что они «не русскоязычные, а русифицированные». Вопрос реинтеграции Донбасса он назвал вопросом «дерусификации или, другими словами, украинизации».