Украина объявила об отказе от Минских соглашений и передумала

Украина не станет отказываться от выполнения Минских соглашений, по крайней мере до того момента, пока не будет найдена другая площадка по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

«На этом настаивают наши партнеры по "нормандскому формату" — Германия и Франция, которые предостерегают нас, чтобы мы придерживались единой на сегодняшний день рабочей логистической площадки, а именно Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая и была продуктом "нормандского формата"», — заявил он. Таким образом, украинская сторона временно отказалась от идеи выйти из «минского процесса» урегулирования конфликта в Донбассе.

Однако Резников добавил, что Минские соглашения не являются идеальными и требуют модернизации. «Наше задание заключается в том, чтобы сесть за стол с нашими партнерами и спокойно, честно и откровенно убедить их в том, что отдельные пункты не работают и никогда не сработают», — убежден вице-премьер.

Он обвинил Россию в нарушении Минских соглашений. По его мнению, об этом нужно говорить в том числе на заседаниях в Генеральной ассамблеи ООН.

На вопрос журналиста, что может стать «последней каплей», чтобы Украина стала применять иную стратегию, Резников ответил, что в таком случае «будут страдать люди, поэтому, несмотря ни на какие условия, Украина должна продолжать работу в переговорном процессе, чтобы обеспечить гуманитарные потребности людей».

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Совет национальной безопасности и обороны утвердит план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года. Он уточнил, что лично принимает участие в разработке плана, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в том случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений.

Минские соглашения приняли в феврале 2015 года. Они предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса на постоянной основе.