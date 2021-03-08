Украинские силовики обстреляли окраины Донецка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В результате атаки шесть домов и линия электропередачи в населенном пункте Старомихайловка были повреждены. По словам представителя ДНР, жертв нет, а энергоснабжение поселка осуществляется в полном объеме.

5 февраля Народная милиция ДНР сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели три обстрела, в результате чего три человека погибли, а еще один получил ранение. В свою очередь, пресс-центр Штаба операции украинских объединенных сил заявил о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны ДНР и ранении снайпером противников своего военнослужащего, который теперь находится в тяжелом состоянии.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.