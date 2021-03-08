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Раскрыты детали произошедшей под Самарой аварии с семью погибшими

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

О том, что произошло после столкновения легкового автомобиля Volkswagen Tiguan с фурой ISUZU, новостному порталу «63.ru» рассказали очевидцы. В аварии под Самарой погибли шесть пассажиров и водитель.

По словам собеседницы, раскрывшей детали аварии, дорога была скользкой. Изначально она заметила фуру, а только потом, подъехав ближе, «смятую легковушку в кювете и людей, которые стояли на дороге». Женщина заявила, что увидела девушку и стоящего рядом с ней мужчину.

«Мы остановились и спросили, нужна ли им помощь. Она рассказала, что в машине было много людей, но они не отвечают», — поделилась очевидец. Пострадавшая также ей рассказала, что в автомобиле были молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.

Об аварии с семью погибшими стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. По некоторым данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

В региональном главке МВД рассказали, что все семеро погибших находились в одной машине, легковой автомобиль ехал с перегрузом. Погибшим было от 17 до 24 лет.

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