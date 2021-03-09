Война властей c основателем Alibaba ударила по экономике Китая

Война властей Китая с основателем Alibaba Джеком Ма напугала китайских предпринимателей. Из-за этого может замедлиться движение Пекина к статусу мирового лидера в области технологий, что ударит по экономике, пишет Bloomberg.

Руководитель одного из стартапов заявил, что больше не хочет добиваться масштаба бизнеса, сравнимого с Alibaba. Он опасается нежелательного внимания со стороны правительства. Другой бизнесмен решил отказаться от публичных выступлений и захотел теперь развивать свое дело, связанное с робототехникой, за пределами страны.

Инвесторы и бизнес обеспокоены отсутствием прозрачности и жестким подавлением инакомыслия. «Инцидент с Джеком Ма показывает, что безопасности нет ни для кого», — сказал один из предпринимателей изданию.

Ранее стало известно, что причиной вражды, из-за которой власти Китая заблокировали первичное размещение акций Ant Group (дочка Alibaba) , могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.

В феврале китайский регулятор наложил новые ограничения на банки и финансовые организации, работающие с онлайн-микрокредиторами, в том числе под руководством Ant Group.