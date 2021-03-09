Ширвиндт процитировал последние слова Андрея Миронова перед смертью

Народный артист РСФСР Андрей Миронов умер 34 года назад, в возрасте 46 лет. В интервью для «Московского комсомольца» его коллега и друг Александр Ширвиндт процитировал последние слова актера, сказанные им перед смертью.

«Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро» — я все помню как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова"», — вспомнил Ширвиндт. При этом он подчеркнул, что Миронова до сих пор помнят и знают даже те, кто родился уже после его смерти.

14 августа 1987 года Миронов был на гастролях со спектаклем «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Рижской опере. Не доиграв последнюю сцену, он потерял сознание прямо на сцене. Артиста отвезли в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Миронов скончался 16 августа, не приходя в сознание.

По словам его жены Ларисы Голубкиной, утром 14 августа актер играл в теннис, а после выступал на сцене. При этом у него была врожденная аневризма, при которой противопоказаны длительные физические нагрузки. Именно разрыв аневризмы стал причиной смерти Миронова.