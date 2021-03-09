Украинский мэр рассказал о критической ситуации с коронавирусом

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что ситуация с коронавирусом в городе приобрела критический характер и угрожает коллапсом медицинских учреждений. Об этом говорится на его странице в Facebook.

По его словам, за последние несколько дней в городе были зафиксированы максимальные с начала пандемии показатели заболеваемости и смертности от инфекции. При этом местные больницы и госпитали оказались загружены пациентами с COVID-19 более чем на 100 процентов. «Практически все возможности города мы уже исчерпали», — рассказал Марцинкив.

Он добавил, что спасти медицинскую систему от коллапса все еще может областная администрация. Он попросил ее в экстренном порядке выделить для пациентов с коронавирусом этаж в здании местного кардиоцентра и в кратчайшие сроки оборудовать его всем необходимым.

Ранее Ивано-Франковская область была объявлена «красной» зоной распространения коронавируса, на ее территории ввели жесткий карантин и установили блокпосты на выездах. По последним данным, с начала пандемии в регионе зафиксировали почти 70 тысяч случаев COVID-19, скончались почти 1,3 тысячи человек.