В украинском регионе установят блокпосты из-за вспышки коронавируса

В Ивано-Франковской области Украины установят карантинные блокпосты и введут особый режим въезда и выезда из региона из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Корреспондент».

Решение приняла местная комиссия по ЧС. Карантинные посты появятся на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов. Планируется «организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры».

На территории области будут работать 16 карантинных пунктов, пять из них — в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение объявить Ивано-Франковскую область «красной зоной» из-за очередной вспышки коронавируса. Заполняемость больничных коек для пациентов с COVID-19 уже превысила 90 процентов.